Furgoncino si scontra con un autocarro sulla Brebemi, grave un 50enne di Cologno

Grave incidente sull’A35 Brebemi, tra Pozzuolo Martesana e Cassano d’Adda, poco prima di mezzogiorno di martedì 17 giugno. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia stradale di Chiari, un furgoncino condotto da un 50enne di Cologno al Serio avrebbe tamponato un autocarro guidato da un 52enne di Osio Sotto. In gravi condizioni l’uomo alla guida del furgoncino, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio: è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso al Niguarda di Milano.

La chiamata al 112, numero unico delle emergenze, è scattata intorno alle 11,50 dalla carreggiata in direzione Brescia e, fin dai primi momenti, le condizioni del conducente del più piccolo dei due mezzi coinvolti sono parse gravi, tanto che i soccorritori sono stati allertati in codice rosso, il massimo grado di gravità. Oltre all’ambulanza e all’auto medica, da Milano è decollato l’elisoccorso, mentre i vigili del fuoco meneghini si sono occupati di rimettere in sicurezza i veicoli e la carreggiata. Dei rilievi del caso, invece, si sono occupati gli agenti della Polizia stradale di Chiari, competenti per l’intero tratto autostradale della A35.

La ricostruzione dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni e per cause ancora al vaglio della Polstrada, sarebbe stato il 50enne di Cologno al Serio a tamponare l’autoarticolato, condotto dal 52enne di Osio Sotto. Lo scontro è stato violento, ma ad avere la peggio è stato il primo: all’arrivo dei soccorritori il 50enne era in arresto cardiocircolatorio e, per poterlo caricare sull’eliambulanza e portarlo d’urgenza al Niguarda di Milano, sono state effettuate diverse manovre di rianimazione. Il conducente del mezzo pesante, invece, ha riportato un trauma a uno degli arti superiori, ma non è grave: è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Treviglio.