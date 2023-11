Furgone e auto si scontrano sulla Francesca: due feriti

Pochi minuti prima delle 6 di martedì 7 novembre una chiamata al 112 ha allertato i soccorsi per un incidente avvenuto sulla strada Francesca a Urgnano all’intersezione con Spirano. Un furgone e un’auto si sono scontrati a bordo complessivamente quattro persone. Due sono rimaste ferite in modo non grave e sono stati trasportate in codice giallo ai pronto Soccorso degli ospedali di Seriate e di Bergamo.