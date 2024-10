Furto in farmacia a Ghisalba: ladri in azione col volto coperto dalle mascherine chirurgiche

Hanno approfittato del buio per mettere a segno il colpo e, dopo aver forzato saracinesca e porta di ingresso della farmacia comunale “Al Santuario” di Ghisalba sono fuggiti con un bottino di circa 300 euro in contanti, trafugati dal fondo cassa . È successo la scorsa notte (tra il 22 e 23 ottobre) intorno alle 3 e in meno di una manciata di minuti i ladri hanno messo a soqquadro la farmacia.

Immortalati dalle telecamere

Stando ai video delle telecamere al vaglio dei carabinieri della compagnia di Treviglio, che stanno indagando per cercare di risalire gli autori del furto, sembra che i ladri fossero in tre: «Erano vestiti di nero, indossavano un cappuccio e avevano il volto coperto da mascherine chirurgiche», fa sapere Andrea Signorini, titolare dell’attività. Non sembra, stando ai primi accertamenti e all’inventario ancora in corso, che siano stati rubati medicinali.