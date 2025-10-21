Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 21 Ottobre 2025

Furto in farmacia a Caravaggio. Via cinquemila euro e alcuni medicinali

NELLA NOTTE. Tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, intorno alle 2,30. Forzata la porta mentre un complice faceva da «palo».

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

La farmacia lungo la Sp 11
La farmacia lungo la Sp 11

Furto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre ai danni della Farmacia di Caravaggio che si trova nell’Area Zeta lungo la strada provinciale 11. Secondo quando ripreso dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che domenica 19 era rimasto aperto, un ladro si è introdotto all’interno mentre un altro faceva da «palo». Sono stati rubati i soldi che c’erano in cassa, circa cinquemila euro, oltre ad alcuni prodotti farmaceutici: quantità e relativo valore sono ancora in fase di quantificazione.

In piena notte

L’intrusione è avvenuta intorno alle 2,30. È in quel momento che l’allarme della farmacia è scattato. Il sistema, rilevando l’intrusione, ha inviato un alert sul telefono dei titolari i quali, però, in quel momento non hanno ben compreso cosa stesse accadendo. Il motivo è che dalle immagini riprese dalle telecamere, e inviate sempre sul telefono dei titolari, non sono subito emersi elementi che potessero far pensare a un furto in atto. «Guardando le immagini sembrava tutto tranquillo – raccontano –. C’erano solo delle scatolette a terra e abbiamo pensato che ci fosse stata una piccola scossa di terremoto che ha fatto scattare l’allarme e, appunto, fatto cadere alcune scatole di prodotti farmaceutici». Così il furto è stato scoperto solo lunedì 20 ottobre mattina dai dipendenti della farmacia, quando sono arrivati nell’Area Zeta per iniziare il turno di lavoro.

Forzata la porta

Stando alle ricostruzioni, il ladro, aiutato dal complice, si è introdotto nell’esercizio commerciale forzando, probabilmente con un piede di porco, una delle porte di ingresso a vetri. Dopodiché si è subito diretto verso le casse, impossessandosi di circa cinquemila euro in contanti. Molto probabilmente i ladri avevano monitorato la farmacia e, dal momento che l’attività era rimasta aperta durante la domenica, sapevano che all’interno avrebbero potuto trovare del denaro. Sembra che chi è entrato sapesse come muoversi e abbia agito molto in fretta, tanto da non creare sospetti nei titolari.

Solo successivamente, visionando le riprese si è capito in quanti erano i ladri e come hanno agito per mettere a segno il furto. «Di solito non lasciamo mai soldi nelle casse – hanno sostenuto ancora i titolari –, ma può capitare in giornate un po’ caotiche». L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Treviglio, che hanno subito dato il via alle indagini per risalire all’identità dei ladri. La Farmacia di Caravaggio era già stata presa di mira nel marzo 2023, nella parte dedicata all’ottica: in quell’occasione i ladri avevano sfondato una vetrina con un’auto ariete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Treviglio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Carabinieri