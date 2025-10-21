Furto in farmacia a Caravaggio. Via cinquemila euro e alcuni medicinali

Furto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre ai danni della Farmacia di Caravaggio che si trova nell’Area Zeta lungo la strada provinciale 11. Secondo quando ripreso dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che domenica 19 era rimasto aperto, un ladro si è introdotto all’interno mentre un altro faceva da «palo». Sono stati rubati i soldi che c’erano in cassa, circa cinquemila euro, oltre ad alcuni prodotti farmaceutici: quantità e relativo valore sono ancora in fase di quantificazione.

In piena notte

L’intrusione è avvenuta intorno alle 2,30. È in quel momento che l’allarme della farmacia è scattato. Il sistema, rilevando l’intrusione, ha inviato un alert sul telefono dei titolari i quali, però, in quel momento non hanno ben compreso cosa stesse accadendo. Il motivo è che dalle immagini riprese dalle telecamere, e inviate sempre sul telefono dei titolari, non sono subito emersi elementi che potessero far pensare a un furto in atto. «Guardando le immagini sembrava tutto tranquillo – raccontano –. C’erano solo delle scatolette a terra e abbiamo pensato che ci fosse stata una piccola scossa di terremoto che ha fatto scattare l’allarme e, appunto, fatto cadere alcune scatole di prodotti farmaceutici». Così il furto è stato scoperto solo lunedì 20 ottobre mattina dai dipendenti della farmacia, quando sono arrivati nell’Area Zeta per iniziare il turno di lavoro.

Forzata la porta

Stando alle ricostruzioni, il ladro, aiutato dal complice, si è introdotto nell’esercizio commerciale forzando, probabilmente con un piede di porco, una delle porte di ingresso a vetri. Dopodiché si è subito diretto verso le casse, impossessandosi di circa cinquemila euro in contanti. Molto probabilmente i ladri avevano monitorato la farmacia e, dal momento che l’attività era rimasta aperta durante la domenica, sapevano che all’interno avrebbero potuto trovare del denaro. Sembra che chi è entrato sapesse come muoversi e abbia agito molto in fretta, tanto da non creare sospetti nei titolari.