Furto di rame dalla linea ferroviaria, arrestato alla stazione di Calcio

Gli agenti in borghese si sono appostati durante la notte nei pressi della stazione di Calcio e hanno colto in flagranza il 49enne. Secondo le ricostruzioni, l’uomo, con una cesoia professionale, è stato visto mentre tagliava i cavi e, dopo aver sfilato il metallo dalle guaine, è stato visto accatastare e nascondere il rame all’interno di un caseggiato abbandonato nella stazione ferroviaria. L’uomo si è poi avviato verso la sua auto, ma è stato bloccato dagli agenti, che hanno trovato nella sua disponibilità anche diversi attrezzi professionali come cesoie, tronchesi e guanti da lavoro. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato di materiale destinato all’erogazione di energia dei servizi di trasporto.