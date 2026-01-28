Gattino intrappolato nel fossato, salvo grazie ai Vigili del fuoco

Una storia a lieto fine ha animato la mattinata di martedì 27 gennaio a Martinengo , grazie alla prontezza dei passanti e all’intervento dei vigili del fuoco . Alcune persone, transitando nelle vicinanze del vallo colleonesco, hanno notato un gatto immobile all’interno del fossato, in evidente difficoltà. Il gattino si trovava sopra una pietra, completamente circondata dall’acqua, e non riusciva a spostarsi. Con ogni probabilità era caduto accidentalmente da uno dei giardini privati che si affacciano sul fossato, rimanendo intrappolato senza possibilità di risalire autonomamente.

Scattata la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia, che hanno raggiunto l’animale e lo hanno recuperato in sicurezza. Nonostante fosse bagnato e visibilmente spaventato, il gatto è apparso subito in buone condizioni di salute, senza ferite né segni di particolare sofferenza. Al momento del salvataggio era presente anche una passante che, colpita dalla vicenda, ha deciso di prendersi temporaneamente cura del gattino. La donna si è detta disponibile ad adottarlo qualora non fosse possibile rintracciare il proprietario.