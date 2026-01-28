Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 28 Gennaio 2026

Gattino intrappolato nel fossato, salvo grazie ai Vigili del fuoco

MARTINENGO. È rimasto intrappolato nelle vicinanze del vallo colleonesco: salvo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Romano.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
Il gattino salvato dai Vigili del fuoco a Martinengo
Il gattino salvato dai Vigili del fuoco a Martinengo

Una storia a lieto fine ha animato la mattinata di martedì 27 gennaio a Martinengo, grazie alla prontezza dei passanti e all’intervento dei vigili del fuoco. Alcune persone, transitando nelle vicinanze del vallo colleonesco, hanno notato un gatto immobile all’interno del fossato, in evidente difficoltà. Il gattino si trovava sopra una pietra, completamente circondata dall’acqua, e non riusciva a spostarsi. Con ogni probabilità era caduto accidentalmente da uno dei giardini privati che si affacciano sul fossato, rimanendo intrappolato senza possibilità di risalire autonomamente.

Scattata la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia, che hanno raggiunto l’animale e lo hanno recuperato in sicurezza. Nonostante fosse bagnato e visibilmente spaventato, il gatto è apparso subito in buone condizioni di salute, senza ferite né segni di particolare sofferenza. Al momento del salvataggio era presente anche una passante che, colpita dalla vicenda, ha deciso di prendersi temporaneamente cura del gattino. La donna si è detta disponibile ad adottarlo qualora non fosse possibile rintracciare il proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martinengo
Romano di Lombardia
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Sociale
Gente, Persone
Tempo libero
Vita quotidiana
Diego Defendini
vigili del fuoco