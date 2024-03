Giulia e Gabriele, 17 e 16 anni, giurano per l’esercito: «Orgoglio e valori»

Giulia, appassionata di karate e sci

Giulia ha frequentato il liceo classico al Weil di Treviglio e ora sta seguendo lo stesso corso alla scuola militare. E vanta numerose passioni: «Mi piace praticare sport, in particolare, karate e sci, ma anche ascoltare la musica: ho suonato per 3 anni il pianoforte». Poi la decisione di entrare alla scuola militare: «Ho deciso per le attività proposte, per l’istruzione a 360 gradi e per sviluppare abilità in tutti i campi. Ma soprattutto per mettere in gioco me stessa, superare i miei limiti e pormi ogni giorno davanti a una sfida. E poi per creare un gruppo forte e solido, in grado di unire i suoi componenti e supportarsi nelle avversità superandole insieme».Per il futuro Giulia vorrebbe studiare giurisprudenza o relazioni internazionali e diventare un avvocato, ma non esclude la carriera militare.