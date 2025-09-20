Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 20 Settembre 2025

Gli orari provvisori mettono a dura prova il sistema trasporti in provincia di Bergamo

MOBILITÀ . Mezzi insufficienti per contenere tutti i viaggiatori. E i cantieri complicano la situazione.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Gli studenti ieri alla fermata dell’autobus, all’uscita dalle lezioni degli istituti superiori Oberdan e Cantoni di Treviglio
Gli studenti ieri alla fermata dell’autobus, all’uscita dalle lezioni degli istituti superiori Oberdan e Cantoni di Treviglio
(Foto di Cesni)

Cantieri e traffico, sovraffollamento a causa delle uscite anticipate dei primi giorni di scuola, e «primini» che restano a piedi e devono aspettare le corse successive. Ma anche qualche situazione che appare migliorata rispetto al passato. È stato un avvio d’anno «in chiaroscuro», stando ai racconti raccolti sul campo, per il trasporto scolastico.

Nella Bassa

A Treviglio, a causa dell’orario provvisorio delle scuole, praticamente tutti gli alunni escono contemporaneamente 13 e ciò ha mandato in «overbooking» il sistema. Ha aiutato, ma non risolto il problema, il fatto che la Sai di Treviglio, la principale società di trasporti che serve gli istituti scolastici trevigliesi, abbia introdotto delle corse aggiuntive sulle linee in direzione Caravaggio-Brignano, Pontirolo Nuovo-Canonica d’Adda-Vaprio e Caravaggio-Mozzanica. A Romano sta invece creando disagi la chiusura, per lavori in corso, del sottopasso ferroviario: sembrava che sarebbe stato aperto per l’inizio dell’anno scolastico, ma nell’ultima comunicazione arrivata alla Sai si parla di metà ottobre.

A Zogno

L’uscita anticipata alle 12,10 avviene con qualche disagio anche all’istituto Turoldo di Zogno. A segnalarlo sono alcuni studenti della classe 3BU Scienze Umane. Davanti all’istituto, a quell’orario, sono disponibili soltanto due autobus che scendono in direzione Ponte Giurino e Almè, passando per la stazione di Zogno: un numero insufficiente rispetto alla grande affluenza di studenti.

Presezzo e Brembate

Tutto sommato soddisfatti del servizio messo in campo in questo avvio d’inizio anno scolastico gli studenti degli istituti scolastici superiori Maironi da Ponte e Betty Ambiveri, a Presezzo. Servizio promosso anche dagli studenti dell’Engim di Brembate Sopra sebbene, con gli orari provvisori e l’uscita alle 11, siano costretti a raggiungere a piedi il piazzale del Maironi per prendere l’autobus che, a quell’ora, non passa, invece, dalla loro scuola.

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo, alle pagine 22 e 23
Treviglio
Bergamo
Brembate
Cisano Bergamasco
Mozzanica
Zogno
Istruzione
Scuola
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trasporti stradali
Maria Emilia Gibellini
Achille Marini
Patrik Pozzi
Claudia Esposito
Melissa Braka
Betty Ambiveri