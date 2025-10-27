Grosso incendio a Calcio, brucia una ditta di cuscini - Foto e video

Un grave incendio è scoppiato alla Fabe, una ditta che produce cuscini: è successo alle 17.30 di lunedì 27 ottobre. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo, Palazzolo e Treviglio con sette squadre oltre a un’autobotte da Chiari e quattro ambulanze, giunte anche dal Bresciano.

L’incendio a Calcio Otto le squadre dei vigili del fuoco a Calcio

(Foto di Cesni)

Le fiamme sono molto alte ed erano visibili a chilometri di distanza così come il fumo che ha coinvolto l’area circostante.

Ancora non si conoscono le cause del rogo nè se ci sono intossicati: curato dal personale sanitario dovrebbe esserci un uomo, le cui condizioni non paiono gravi.