Cronaca / Pianura
Lunedì 27 Ottobre 2025
in aggiornamento

Grosso incendio a Calcio, brucia una ditta di cuscini - Foto e video

IL ROGO. Un vasto incendio è divampato in via Aldo Moro, a Calcio, in una ditta che produce cuscini. Sul posto i vigili del fuoco e numerose ambulanze.

Redazione Web
Redazione Web
I vigili del fuoco in azione a Calcio
I vigili del fuoco in azione a Calcio
(Foto di Cesni)

Calcio

Un grave incendio è scoppiato alla Fabe, una ditta che produce cuscini: è successo alle 17.30 di lunedì 27 ottobre. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo, Palazzolo e Treviglio con sette squadre oltre a un’autobotte da Chiari e quattro ambulanze, giunte anche dal Bresciano.

L’incendio a Calcio
L’incendio a Calcio
Otto le squadre dei vigili del fuoco a Calcio
Otto le squadre dei vigili del fuoco a Calcio
(Foto di Cesni)

Le fiamme sono molto alte ed erano visibili a chilometri di distanza così come il fumo che ha coinvolto l’area circostante.

Ancora non si conoscono le cause del rogo nè se ci sono intossicati: curato dal personale sanitario dovrebbe esserci un uomo, le cui condizioni non paiono gravi.

Dalle prima informazioni sembra che il rogo sia scoppiato dalla mensa dell’azienda: il reparto produttivo era già chiuso quando è iniziato l’incendio e bisognerà capire se le fiamme lo hanno intaccato. Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri di Calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Disastri, Incidenti
Incendio
Economia, affari e finanza
Industria Trasformazione
Ambiente
inquinamento
vigili del fuoco