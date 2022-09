Guidò i carabinieri di Capriate, addio al maresciallo Pricone

Da una settimana era in vacanza con la moglie a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, dove si dilettava anche a coltivare un pezzetto di terreno. Proprio nella località pugliese è purtroppo mancato mercoledì sera il maresciallo maggiore S.u.p.s. (Sostituto ufficiale di pubblica sicurezza) Salvatore Pricone, in congedo dell’Arma dei carabinieri. L’improvvisa scomparsa dell’uomo, 73 anni, lascia nel dolore la moglie Annamaria, i figli Sandro, Valentina e Maria Grazia con i loro i famigliari e i fratelli Corrado, Giuseppe, Mario e Corrada. Mercoledì verso sera Pricone era rientrato a casa in attesa della moglie. Quando la donna è arrivata, tuttavia, l’ha trovato a terra privo di conoscenza. Immediata la richiesta di soccorso. Nonostante i tentativi del personale di emergenza, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.