Heysel, 40 anni dalla strage allo stadio. Calcio ricorda Galli, vittima della calca

Sognava di vedere la Juventus conquistare la Coppa dei Campioni e aveva raggiunto Bruxelles in pullman insieme ad alcuni amici, per sostenere dal vivo Platini e i suoi idoli bianconeri. Doveva essere una giornata di festa, ma da quella trasferta in Belgio non tornò vivo. Franco Galli, di Calcio, è una delle 39 vittime della strage dell’Heysel. Ultimo di 11 figli, aveva 25 anni, lavorava come carpentiere e giocava a calcio negli Amatori Kals. Perse la vita nel settore Z, nella calca infernale innescata dall’assalto degli ultras del Liverpool, gli hooligans.