Il crollo alla Chiapparini, il figlio era appena uscito. Il Consorzio Grana Padano: «Giacomo, uomo d’ingegno e operoso»

L’imprenditore di 74 anni aveva chiamato il figlio per fargli controllare il robot che gira e pulisce in automatico le forme: pare che una spia segnalasse una lieve anomalia. Deciso insieme che l’indomani, lunedì, avrebbero contattato l’assistenza, Tiziano è uscito dal locale. Poco dopo, intorno alle 21, avrebbe sentito il fragore del crollo, accorrendo nel luogo dove lunedì mattina, dopo 11 ore di ricerche, i vigili del fuoco intervenuti anche con unità cinofile e operatori dell’Usar, specializzati in interventi per recuperare persone dalle macerie, avrebbero trovato il corpo senza vita del padre.