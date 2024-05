Il maggiore Tucci, 30 anni a Zingonia. Un encomio corale

Per questi lunghi anni di servizio il territorio ha deciso di premiarlo con un encomio solenne, che gli verrà consegnato sabato al palazzetto dello sport di Ciserano, in occasione del Concerto della Fanfara del 3° Reggimento carabinieri Lombardia organizzato nell’ambito delle celebrazioni del 35° anniversario dell’Associazione nazionale carabinieri - sezione di Osio Sotto (competente anche per i Comuni di Ciserano, Osio Sopra, Levate e Boltiere).

La carriera

Il maggiore Tucci è in servizio nell’Arma dal 1983 prima come carabiniere semplice in provincia di Salerno, sua terra di origine, e poi in Bergamasca, alla stazione di Verdello. Corso di sottoufficiale fra Velletri (Roma) e Firenze, ha prestato servizio nel reparto operativo prima in Calabria, per poi tonare in Bergamasca, al Comando provinciale. Nell’agosto del 1993, all’età di 29 anni, è diventato comandante di quella che era la stazione di Zingonia, poi diventa tenenza.