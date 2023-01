Il tragico incidente di Mornico: l’operaio investito lascia la moglie e tre figli

Andava al lavoro in bici lungo la ex statale 573, a Mornico al Serio, quando è stato urtato da un furgone: scaraventato sull’asfalto ha riportato ferite che non gli hanno lasciato scampo. Ndiaga Ladiane, operaio senegalese di 49 anni, abitava a una cinquantina di metri dal punto dell’investimento, è morto sul colpo. A nulla è valso l’intervento del personale di un’automedica e un’ambulanza, che è intervenuto dopo essere stato allertato dalla centrale operativa del 112, chiamata dalle persone che erano sul furgone.