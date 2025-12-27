In bottega dal 1959, addio Tone. Punto di riferimento per Basella di Urgnano

Entrare nella sua drogheria affacciata sul piazzale del Santuario, sempre ordinata e fornita di ogni genere alimentare e non solo, era come fare un tuffo nel passato perché lì il tempo sembrava essersi fermato. Anche venerdì sarebbe dovuta essere aperta, come tutti i giorni da 66 anni. Invece, poco dopo le 8 il cuore buono di Luigi Cavalleri, per tutti Tone, decano dei commercianti della Basella di Urgnano, ha cessato di battere. Un malore lo ha stroncato a 84 anni nella cucina della sua casa accanto alla bottega e inutile è stato l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica.

Chi era Luigi Cavalleri

La vita di Luigi è stata interamente dedicata a quella bottega che, dal 1959, è stata un punto di riferimento per la comunità. Nato nel 1941 alle Capannelle di Grassobbio, si trasferì a Basella a soli 18 anni, dove ampliò una vecchia drogheria che inizialmente aveva anche un forno, dando vita a un’attività capace di resistere al passare del tempo. E, nonostante alcuni problemi di salute che lo avevano afflitto negli ultimi tempi, Tone non ha mai smesso di lavorare.