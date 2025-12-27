Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 27 Dicembre 2025

In bottega dal 1959, addio Tone. Punto di riferimento per Basella di Urgnano

IL LUTTO. Luigi Cavalleri aveva 84 anni: fatale venerdì 26 dicembre un malore.

Stefano Bani
Stefano Bani

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tone Cavalleri con la moglie
Tone Cavalleri con la moglie

Entrare nella sua drogheria affacciata sul piazzale del Santuario, sempre ordinata e fornita di ogni genere alimentare e non solo, era come fare un tuffo nel passato perché lì il tempo sembrava essersi fermato. Anche venerdì sarebbe dovuta essere aperta, come tutti i giorni da 66 anni. Invece, poco dopo le 8 il cuore buono di Luigi Cavalleri, per tutti Tone, decano dei commercianti della Basella di Urgnano, ha cessato di battere. Un malore lo ha stroncato a 84 anni nella cucina della sua casa accanto alla bottega e inutile è stato l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica.

Chi era Luigi Cavalleri

La vita di Luigi è stata interamente dedicata a quella bottega che, dal 1959, è stata un punto di riferimento per la comunità. Nato nel 1941 alle Capannelle di Grassobbio, si trasferì a Basella a soli 18 anni, dove ampliò una vecchia drogheria che inizialmente aveva anche un forno, dando vita a un’attività capace di resistere al passare del tempo. E, nonostante alcuni problemi di salute che lo avevano afflitto negli ultimi tempi, Tone non ha mai smesso di lavorare.

Accanto a lui, sempre, c’è stata la moglie Alceste, sposata nel 1968 e che oggi lo piange insieme alle figlie Laura e Susy, ai generi Antonio e Luigi, ai quattro nipoti e ai tre pronipoti. «Non conosceva ferie, nemmeno a Natale – raccontano i familiari – perché per lui questa bottega era la sua casa, aperta sette giorni su sette, e i suoi clienti erano la sua famiglia». Tone era una persona capace di farsi benvolere da tutti, grazie ai suoi modi gentili, alla disponibilità e a uno spiccato senso dell’umorismo. Per anni aveva anche consegnato a domicilio bombole del gas, pane e acqua, mentre generazioni di bambini lo vedevano come un vero mito, perché da lui trovavano caramelle e gelati. Luigi aveva deciso di chiudere a fine 2025: una scelta sofferta, ma rispettata dalla famiglia, che ha scelto di continuare l’attività nel suo ricordo. I funerali lunedì 29 dicembre, alle 9.30, nel Santuario di Basella.

Stefano Bani