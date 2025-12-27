In bottega dal 1959, addio Tone. Punto di riferimento per Basella di Urgnano
IL LUTTO. Luigi Cavalleri aveva 84 anni: fatale venerdì 26 dicembre un malore.
Entrare nella sua drogheria affacciata sul piazzale del Santuario, sempre ordinata e fornita di ogni genere alimentare e non solo, era come fare un tuffo nel passato perché lì il tempo sembrava essersi fermato. Anche venerdì sarebbe dovuta essere aperta, come tutti i giorni da 66 anni. Invece, poco dopo le 8 il cuore buono di Luigi Cavalleri, per tutti Tone, decano dei commercianti della Basella di Urgnano, ha cessato di battere. Un malore lo ha stroncato a 84 anni nella cucina della sua casa accanto alla bottega e inutile è stato l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica.
Chi era Luigi Cavalleri
La vita di Luigi è stata interamente dedicata a quella bottega che, dal 1959, è stata un punto di riferimento per la comunità. Nato nel 1941 alle Capannelle di Grassobbio, si trasferì a Basella a soli 18 anni, dove ampliò una vecchia drogheria che inizialmente aveva anche un forno, dando vita a un’attività capace di resistere al passare del tempo. E, nonostante alcuni problemi di salute che lo avevano afflitto negli ultimi tempi, Tone non ha mai smesso di lavorare.
Accanto a lui, sempre, c’è stata la moglie Alceste, sposata nel 1968 e che oggi lo piange insieme alle figlie Laura e Susy, ai generi Antonio e Luigi, ai quattro nipoti e ai tre pronipoti. «Non conosceva ferie, nemmeno a Natale – raccontano i familiari – perché per lui questa bottega era la sua casa, aperta sette giorni su sette, e i suoi clienti erano la sua famiglia». Tone era una persona capace di farsi benvolere da tutti, grazie ai suoi modi gentili, alla disponibilità e a uno spiccato senso dell’umorismo. Per anni aveva anche consegnato a domicilio bombole del gas, pane e acqua, mentre generazioni di bambini lo vedevano come un vero mito, perché da lui trovavano caramelle e gelati. Luigi aveva deciso di chiudere a fine 2025: una scelta sofferta, ma rispettata dalla famiglia, che ha scelto di continuare l’attività nel suo ricordo. I funerali lunedì 29 dicembre, alle 9.30, nel Santuario di Basella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA