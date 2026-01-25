Brucia una casa cortile a Boltiere: appartamenti evacuati, residenti in fuga con le valigie - Foto e video

Grosso incendio a Boltiere in via Cardinal Testa al civico 6 poco dopo le 22 di domenica 25 gennaio. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al funzionario da Bergamo: tre dal distaccamento di Treviglio e le altre da Dalmine, Romano e Medolago; le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Treviglio. I residenti della zona sono rimasti nella serata in strada: alte le fiamme, visibili a distanza.

I vigili del fuoco a Boltiere Le valigie di un residente delle case evacuate

Pare che il rogo abbia avuto origine da un garage, forse a causa di un corto circuito. Sul posto anche un’ambulanza. Il rogo è scoppiato all’interno di una casa cortile: il tetto in legno e la parte dei garage adibiti anche a magazzini sono andati completamente distrutti.

Tutta notte al lavoro

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le fiamme e circoscrivere il rogo, soprattutto perché l’area coinvolta dall’incendio confina con le unità abitative. I vigili del fuoco hanno evacuato gli appartamenti confinanti e anche, per sicurezza, quelli dalla parte opposta rispetto ai garage. I residenti hanno lasciato le case con i loro effetti personali più importanti. Grande concitazione e paura tra gli abitanti.

Incendio a Boltiere: sei le squadre dei vigili del fuoco in azione

(Foto di Stefano Zonca)

Due intossicati

Nessun ferito grave, fortunatamente. Due persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state trasferite in ambulanza in ospedale.

