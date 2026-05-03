Incendio a Dalmine, nube nera visibile a distanza di chilometri: rogo spento dai vigili del fuoco - Foto e video
LE FIAMME. Un rogo a Dalmine, una nube di fumo nero che ha allarmato la provincia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le alte fiamme.
Dalmine
Grosso incendio a Dalmine domenica 3 maggio intorno alle 13.30: a bruciare una palazzina situata in via Segantini. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre da Bergamo e Dalmine, ma anche Madone e Romano. Le fiamme hanno causato un’ alta nube di fumo nero visibile a distanza di chilometri per oltre un’ora.
Dalle prime informazioni pare che il rogo sia scoppiato all’esterno di una abitazione vuota che si trova sopra una banca - la Bcc di Brescia - una scuola di lingue e negozi di informatica. chiusi nella giornata di domenica. Non ci sarebbero fortunatamente feriti.
Il rogo sarebbe scoppiato dalla terrazza del primo piano, pare da una guaina, poi si sarebbe propagato verso i piani superiori. Scattato l’allarme, i residenti delle case della palazzina sono riusciti ad uscire dalle abitazioni in tempo. Sul posto anche un’ambulanza.
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