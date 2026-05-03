Incendio a Dalmine, nube nera visibile a distanza di chilometri: rogo spento dai vigili del fuoco - Foto e video

Grosso incendio a Dalmine domenica 3 maggio intorno alle 13.30: a bruciare una palazzina situata in via Segantini. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre da Bergamo e Dalmine, ma anche Madone e Romano. Le fiamme hanno causato un’ alta nube di fumo nero visibile a distanza di chilometri per oltre un’ora.

L’intervento dei vigili del fuoco L’intervento dei vigili del fuoco

Dalle prime informazioni pare che il rogo sia scoppiato all’esterno di una abitazione vuota che si trova sopra una banca - la Bcc di Brescia - una scuola di lingue e negozi di informatica. chiusi nella giornata di domenica. Non ci sarebbero fortunatamente feriti.

L’incendio spento a dalmine La nube nera delle 13.30