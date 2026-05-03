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Cronaca / Pianura Domenica 03 Maggio 2026

Incendio a Dalmine, nube nera visibile a distanza di chilometri: rogo spento dai vigili del fuoco - Foto e video

LE FIAMME. Un rogo a Dalmine, una nube di fumo nero che ha allarmato la provincia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le alte fiamme.

Redazione Web
Redazione Web

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Incendio a Dalmine, nube nera visibile a distanza di chilometri: rogo spento dai vigili del fuoco - Foto e video
Vigili de fuoco in azione a Dalmine
(Foto di Colleoni)

Dalmine

Grosso incendio a Dalmine domenica 3 maggio intorno alle 13.30: a bruciare una palazzina situata in via Segantini. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre da Bergamo e Dalmine, ma anche Madone e Romano. Le fiamme hanno causato un’ alta nube di fumo nero visibile a distanza di chilometri per oltre un’ora.

Incendio a Dalmine, nube nera visibile a distanza di chilometri: rogo spento dai vigili del fuoco - Foto e video
L’intervento dei vigili del fuoco
Incendio a Dalmine, nube nera visibile a distanza di chilometri: rogo spento dai vigili del fuoco - Foto e video
L’intervento dei vigili del fuoco

Dalle prime informazioni pare che il rogo sia scoppiato all’esterno di una abitazione vuota che si trova sopra una banca - la Bcc di Brescia - una scuola di lingue e negozi di informatica. chiusi nella giornata di domenica. Non ci sarebbero fortunatamente feriti.

Incendio a Dalmine, nube nera visibile a distanza di chilometri: rogo spento dai vigili del fuoco - Foto e video
L’incendio spento a dalmine
Incendio a Dalmine, nube nera visibile a distanza di chilometri: rogo spento dai vigili del fuoco - Foto e video
La nube nera delle 13.30

Il rogo sarebbe scoppiato dalla terrazza del primo piano, pare da una guaina, poi si sarebbe propagato verso i piani superiori. Scattato l’allarme, i residenti delle case della palazzina sono riusciti ad uscire dalle abitazioni in tempo. Sul posto anche un’ambulanza.

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