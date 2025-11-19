Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 19 Novembre 2025

Incendio in un appartamento, uomo si toglie la vita a Caravaggio

IL DRAMMA. Solo in casa, si è dato fuoco togliendosi la vita. Tragedia a Caravaggio nella mattinata di mercoledì 19 novembre, poco dopo alle 8. Per un 77enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
Polizia locale a Caravaggio
Polizia locale a Caravaggio

Caravaggio

Solo in casa, si è dato fuoco togliendosi la vita. Tragedia a Caravaggio nella mattinata di mercoledì 19 novembre, intorno alle 8. Per un 77enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

A chiedere aiuto i vicini di casa, residenti nella stessa palazzina dell’uomo. Sul posto la polizia locale, i soccorsi con un’ambulanza e i vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio. L’edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza.

L’allarme è scattato poco dopo le 8: i residenti della palazzina di vicolo dei Carradori, nel centro storico, si sono accorti del fumo che proveniva da uno degli appartamenti. In casa, senza vita, è stato ritrovato il 77enne, sul divano. L’uomo era già deceduto a causa delle ustioni riportate nell’estremo gesto e per i fumi inalati nel rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Disastri, Incidenti
Incendio
Sociale
Morte
Questioni sociali (generico)
Patrik Pozzi
vigili del fuoco