Incendio in un appartamento, uomo si toglie la vita a Caravaggio

A chiedere aiuto i vicini di casa, residenti nella stessa palazzina dell’uomo. Sul posto la polizia locale, i soccorsi con un’ambulanza e i vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio. L’edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza.

L’allarme è scattato poco dopo le 8: i residenti della palazzina di vicolo dei Carradori, nel centro storico, si sono accorti del fumo che proveniva da uno degli appartamenti. In casa, senza vita, è stato ritrovato il 77enne, sul divano. L’uomo era già deceduto a causa delle ustioni riportate nell’estremo gesto e per i fumi inalati nel rogo.