Incidente in A4, ferito nell’auto ribaltata liberato dai vigili del fuoco

Incidente stradale nella tarda serata di sabato 12 agosto sull’autostrada A4 tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia. Un’autovettura per cause in corso d’accertamento si è ribaltata al chilometro 168 nei pressi di Dalmine. Scattato l’allarme, sono arrivati i mezzi del 118 (automedica e ambulanza), i vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine e la polizia stradale di Seriate. Il conducente, un uomo di 58 anni, è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario che l’ha trasportato in «codice giallo» all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Durante le operazioni si sono formate code e rallentamenti lungo il tratto.