Incidente tra Dalmine e Trezzo, lunghe code in autostrada fino a sera

Poco prima delle 17:30 sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra il Dalmine e Trezzo in direzione Milano, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolte cinque autovetture. A segnalarlo Autostrade per l’Italia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. L’incidente ha causato lunghe code e il traffico transita su tre corsie: nel tardo pomeriggio sono segnalati 7 km di coda in direzione Milano.

Agli utenti in viaggio verso Milano si consiglia di uscire a Seriate, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Trezzo. Per le lunghe percorrenze, agli utenti provenienti da Brescia ed in viaggio verso Milano, si consiglia utilizzare la A35 Bre-Be-Mi per poi proseguire sulla A58 Tangenza Est Esterna di Milano.