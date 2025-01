Incidente sul lavoro a Ghisalba, morto un uomo di 64 anni

Tragedia sul lavoro a Ghisalba, nel primo pomeriggio di mercoledì 22 gennaio. Per cause ancora da chiarire, un uomo di 64 anni ha perso la vita in una cava. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto dalla scaletta di una cisterna, forse a causa di un malore. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats per i rilievi.