Incidente sulla statale a Grassobbio, due feriti e lunghe code
LO SCONTRO. Coinvolte due auto intorno alle 14.30, traffico in tilt sulla statale 42.
Grassobbio
Scontro tra due auto intorno alle 14.30 di venerdì 10 ottobre sulla statale 42 a Grassobbio. Due i feriti, di cui uno soccorso in codice rosso e trasportato in ambulanza in ospedale al Papa Giovanni.
Sul posto si sono formate subito lunghe code che si sono protratte diverse ore.
Sarebbero coinvolte due persone, un uomo di 46 anni e una donna di 52.
