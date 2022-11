Incidenti stradali, nella piazza di Ciserano si parla di prevenzione anche con la realtà virtuale - Video

Ogni anno viene volutamente scelta una località diversa e per il 2022 – domenica 20 novembre – è Ciserano a ospitare l’Associazione italiana dei familiari e vittime della strada onlus, sezione di Bergamo, in occasione della Giornata mondiale voluta dall’Onu per ricordare chi ha perso la vita in incidenti stradali. Alle 11 la chiesa parrocchiale ha ospitato la Messa presieduta dal vicario episcopale monsignor Lino Casati e concelebrata da don Sergio Morandi, parroco di Ciserano, con i saluti delle autorità tra cui il sindaco di Ciserano, Caterina Vitali, e la comandante provinciale della polizia stradale, la vicequestore Mirella Pontiggia. A seguire, il pranzo conviviale per i membri dell’associazione alla mensa scolastica di via Cabina, sempre a Ciserano. L’evento è patrocinato dal Comune di Ciserano e da quello di Filago, dove ha sede l’associazione, e ha il patrocinio della Provincia, dell’Ambito territoriale di Dalmine, della Croce Bianca di Milano (sezione di Ciserano), dell’associazione nazionale dei carabinieri (sezione di Osio Sotto) e di Ats Bergamo.