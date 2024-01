Inseguimento per le strade di Romano, preso con l’eroina - Video

Inseguimento a 70 km orari a Romano per bloccare un corriere della droga con 3 50 grammi di eroina. L’uomo, 40 anni, marocchino pluripregiudicato con due provvedimenti cautelari a suo carico, ora residente in Spagna, è arrivato a Romano il 3 gennaio in sella a una moto di proprietà di un libico residente a Milano. Non si è fermato all’alt della polizia locale del Distretto della Bassa orientale sulla ex Statale 498 in direzione di Covo. Con la moto ha poi imboccato via Albarotto.