Investe ciclista e si allontana: denunciato un 43enne

È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile a Palosco, lungo via Palazzolo. La donna travolta, una cinquantenne residente a Palazzolo, si è ferita in modo serio riportando anche un trauma cranico. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

La donna trovata a terra

La polizia locale di Palosco (in convenzione con i colleghi di Bolgare), ha coordinato gli accertamenti. All’arrivo degli agenti la donna era a terra, mentre la bici era stata sbalzata in una scarpata laterale. Il conducente del veicolo si era già allontanato senza soccorrere la donna. Sul posto è giunto il personale sanitario con un’automedica: dopo le cure del caso la ferita è stata trasportata all’istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia. I medici le hanno diagnosticato politraumi gravi. Gli agenti hanno avviato le indagini e, dalle immagini della videosorveglianza, sono risaliti al veicolo responsabile del sinistro. Il conducente è stato subito identificato: si tratta di un uomo di 43 anni, di nazionalità indiana e residente a Palosco. Nello stesso pomeriggio, l’automobilista si è presentato spontaneamente al Comando dei vigili per testimoniare l’accaduto. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per omissione di soccorso, fuga e lesioni, oltre al ritiro della patente.

Sempre nei giorni scorsi, durante un controllo di routine, la polizia locale di Palosco ha individuato un automobilista con la patente di guida contraffatta. Senegalese, residente a Chiuduno, e stato denunciato. Inoltre, dovrà pagare una sanzione amministrativa di cinquemila euro, con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Infine, la conducente di un mezzo è stata fermata per mancata copertura assicurativa. Non era la prima volta: non pagava la polizza da due anni, quindi per lei è scattata la doppia sanzione di 1.600 euro, oltre al sequestro amministrativo del veicolo.

«Incrementati i servizi serali»