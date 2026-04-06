Investe due ragazzi sulle strisce a Dalmine e scappa. Rintracciata 40enne, era ubriaca

Due ragazzi di 17 anni sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, poi l’automobilista si è data alla fuga. È accaduto nel tardo pomeriggio del 3 aprile lungo la strada provinciale 525, all’altezza dell’intersezione con via Vailetta, a Dalmine.

Incidente e fuga dopo l’impatto

Secondo quanto ricostruito, i due giovani stavano attraversando regolarmente la carreggiata quando sono stati travolti da una Lancia Y. Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dalmine e i soccorsi del 118.

Feriti non gravi

I due ragazzi sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le loro condizioni non sono gravi.

Identificata la conducente