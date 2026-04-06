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Cronaca / Pianura Lunedì 06 Aprile 2026

Investe due ragazzi sulle strisce a Dalmine e scappa. Rintracciata 40enne, era ubriaca

IL CASO. Rintracciata dai carabinieri di Dalmine. Feriti lievi i pedoni.

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Investe due ragazzi sulle strisce a Dalmine e scappa. Rintracciata 40enne, era ubriaca
L’auto che ha travolto due ragazzi 17enni sulle strisce a Dalmine, la 40enne al volante non si è fermata. Una volta rintracciata si è scoperto che era ubriaca

Dalmine

Due ragazzi di 17 anni sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, poi l’automobilista si è data alla fuga. È accaduto nel tardo pomeriggio del 3 aprile lungo la strada provinciale 525, all’altezza dell’intersezione con via Vailetta, a Dalmine.

Incidente e fuga dopo l’impatto

Secondo quanto ricostruito, i due giovani stavano attraversando regolarmente la carreggiata quando sono stati travolti da una Lancia Y. Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dalmine e i soccorsi del 118.

Feriti non gravi

I due ragazzi sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le loro condizioni non sono gravi.

Identificata la conducente

Le indagini immediate dei carabinieri hanno permesso di risalire in pochi minuti alla presunta responsabile: si tratta di una 40enne, incensurata. La donna è attualmente indagata per lesioni personali stradali colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso. Al momento dell’identificazione, infatti, presentava evidenti sintomi riconducibili all’abuso di alcol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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