Investito da un camion sulla provinciale a Isso, gravissimo ciclista 62enne

Gravissimo incidente sulla rotonda di congiunzione tra la Provinciale 11 e la 103 in territorio di Isso, nella Bassa Bergamasca. Un ciclista di 62 anni è stato investito da un camion e sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica

Secondo quanto appreso l’uomo stava tornando a casa dal lavoro quando dalla Provinciale 11 si è immesso sulla variante che porta a Camisano, quando è stato investo da un mezzo pesante che lo ha schiacciato con le ruote posteriori.

L’autista si è fermato subito e ha allertato i soccorsi, il 62enne è rimasto con le gambe incastrate sotto le ruote del mezzo pesante e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Romano per estrarlo.

I soccorsi al ferito

Il ferito che ha perso molto sangue, è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e di un’auto medica, poi vista la gravità delle sue condizioni si è alzato in volo anche l’elicottero del 118 da Bergamo che lo ha trasportato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.