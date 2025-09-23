Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 23 Settembre 2025

Investito da un camion sulla provinciale a Isso, gravissimo ciclista 62enne

CODICE ROSSO. L’ incidente è avvenuto martedì 23 settembre intorno alle 9.

I mezzi di soccorso intervenuti a Isso per il grave incidente che ha causato il ferimento di un ciclista di 55 anni martedì 23 settembre
I mezzi di soccorso intervenuti a Isso per il grave incidente che ha causato il ferimento di un ciclista di 55 anni martedì 23 settembre
(Foto di Luca Cesni)

Isso

Gravissimo incidente sulla rotonda di congiunzione tra la Provinciale 11 e la 103 in territorio di Isso, nella Bassa Bergamasca. Un ciclista di 62 anni è stato investito da un camion e sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica

Secondo quanto appreso l’uomo stava tornando a casa dal lavoro quando dalla Provinciale 11 si è immesso sulla variante che porta a Camisano, quando è stato investo da un mezzo pesante che lo ha schiacciato con le ruote posteriori.

L’autista si è fermato subito e ha allertato i soccorsi, il 62enne è rimasto con le gambe incastrate sotto le ruote del mezzo pesante e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Romano per estrarlo.

I soccorsi al ferito

Il ferito che ha perso molto sangue, è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e di un’auto medica, poi vista la gravità delle sue condizioni si è alzato in volo anche l’elicottero del 118 da Bergamo che lo ha trasportato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto anche i carabinieri di Romano di Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Isso
Bergamo
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Sport
Ciclismo
Tempo libero