Cronaca / Pianura
Martedì 30 Dicembre 2025

Isso, colto da malore in un’azienda. Muore 56enne

LA TRAGEDIA. Nella tarda serata di martedì 30 dicembre, in via Cascina Secchi. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
I carabinieri sul luogo della tragedia
I carabinieri sul luogo della tragedia
(Foto di Cesni)

Isso

Un uomo di 56 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre lavorava in un’azienda chimica di via Cascina Secchi a Isso, nella serata di martedì 30 dicembre. L’allarme è stato lanciato da un collega poco le 21, sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio per gli accertamenti del caso.

