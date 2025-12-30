Isso, colto da malore in un’azienda. Muore 56enne

Un uomo di 56 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre lavorava in un’azienda chimica di via Cascina Secchi a Isso, nella serata di martedì 30 dicembre. L’allarme è stato lanciato da un collega poco le 21, sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio per gli accertamenti del caso.