La «Camionista dell’anno» è di Bariano: Claudia e la sua forza nel segno del marito

La dedica al marito

La storia d’amore

Claudia e Cesare vivevano in Abruzzo quando il marito, alla guida del camion, nel marzo 2019 è morto per un malore nei pressi di Modena Sud: «È cominciato un periodo molto difficile della mia vita – continua –. Poi mamma, che viveva nella Bergamasca con mia sorella, si è ammalata e le ho raggiunte». Qui consegue la patente da camionista e, tre anni fa, comincia a lavorare: prima per un’azienda di Parma e dal gennaio 2023 come frigorista per la “Frigor Trasporti Orobico” di San Paolo d’Argon. «Trasporto frutta e verdura con la mia “Bimba”, uno Scania R500. Siamo in giro tutta settimana. Mi lavo nelle aziende dove carico e scarico o in autogrill e dormo sul camion. È faticoso, ma amo il mio lavoro. Il camion per me è tutto: un amico, un confidente. Me ne prendo cura come fosse una persona. Il mio titolare mi ha promesso che a fine mese me lo sostituirà con uno più moderno e non vedo l’ora. Peccato solo per le troppe discriminazioni che ancora ci sono. Noi donne camioniste veniamo spesso offese e insultate. Ci dicono che non siamo in grado. E non mancano nemmeno molestie».