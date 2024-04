La Dalmine-Treviolo fa un salto in avanti: appalto a fine anno

La Gronda Nord a una svolta: la Giunta di Dalmine ha infatti dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica della bretella di collegamento in prossimità dello svincolo con la provinciale 470 in territorio di Dalmine al confine con quello di Treviolo.

È la cosiddetta Gronda Nord, ovvero la variante e la prosecuzione della strada provinciale 152 che unirà con un tratto stradale lungo circa 700 metri lo svincolo di Albegno (sulla statale 470), situato al confine tra i due Comuni, a viale Rimembranza e via Buttaro nei territorio di Dalmine. Un tratto relativamente breve, ma opera attesa da tempo come fondamentale per risolvere uno degli snodi della viabilità a sud di Bergamo.

Per la realizzazione dell’infrastruttura Regione Lombardia aveva stanziato già nel 2020 quattro milioni di euro, fondi che rientrano nei complessivi sei milioni e 350mila euro arrivati a Dalmine dalla Regione per l’esecuzione di interventi vari. L’aggiornamento dei prezzari ha però portato il costo della strada a 4,3 milioni di euro.

Che cosa è la Gronda Nord

La storia recente della Gronda Nord ha una svolta nel 2021 quando i Comuni di Dalmine e Treviolo, unitamente alla Provincia, avevano sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione dell’opera. Accordo che si basava a sua volta su un Protocollo d’intesa approvato in Provincia nel 2004 e sottoscritto dai tre soggetti coinvolti. Dopo la conclusione positiva della Conferenza dei servizi a inizio marzo e l’esclusione di assoggettabilità alla procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale), adesso è arrivato l’ok alla fattibilità del progetto presentato dallo studio «Milano Serravalle Engineering».

I prossimi passi del progetto

I prossimi passi prevedono l’approvazione del progetto esecutivo – a maggio – e l’aggiudicazione dei lavori entro fine 2024, per aprire il cantiere con il nuovo anno. In accordo con il Comune di Dalmine, che è l’ente capofila, i progettisti hanno diviso l’opera in quattro tratti di intervento. Verrà realizzato prima un «Ramo 1», ovvero lo svincolo e la strada di collegamento in direzione est-ovest, partendo dalla statale 470. Una prima rotonda posta a metà strada servirà a collegare questo primo segmento al «Ramo 2», una strada con asse nord-sud che arriverà fino all’incrocio tra viale Rimembranza e via Buttaro. Qui sarà costruita la seconda rotonda, il punto di arrivo della Gronda Nord. La viabilità in progetto verrà definitivamente acquisita da parte della Provincia di Bergamo: nel frattempo, Dalmine e Treviolo rimarranno proprietari ognuno del tratto di strada ricadente nel proprio territorio comunale.

A che cosa servirà lo svincolo