La fototrappola «cattura» il rarissimo sciacallo dorato

La presenza dello sciacallo

Sulla presenza dello sciacallo dorato, Marotta spiega: «Si tratta di una specie protetta che raramente supera i 15 kg e non rappresenta un pericolo né per l’uomo né per animali da reddito. Si nutre di invertebrati, frutta, uccelli, rettili e piccoli mammiferi e anche di rifiuti abbandonati dall’uomo. È arrivato in Italia dall’Europa dell’Est, insediandosi di recente in Friuli. Ha un valore naturalistico eccezionale per l’ambiente di pianura. In Lombardia è stato segnalato poche volte, ma nella zona di pianura di Casirate è la prima segnalazione in assoluto. Per il territorio bergamasco è la seconda segnalazione della storia, la prima era stata sulle Orobie qualche anno fa. Nel monitoraggio in corso sono stati individuati anche altre specie rare, protette o addirittura endemiche della pianura come per esempio il ramarro, indicatore di ambiente sano, anfibi come il Tritone crestato e la Raganella italica. Lo sciacallo dorato, che predilige aree umide o aste fluviali, tende ad evitare le zone abitate dai lupi. L’area di Casirate fa parte di uno degli ultimi ambienti posti tra l’Adda e il Brembo caratterizzati da habitat che, grazie alla presenza di corridoi ecologici, ospita diverse specie di animali compresi nell’elenco della Direttiva Habitat».