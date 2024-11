La giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada: «Nel 2024 a Bergamo 43 famiglie distrutte»

Il 17 novembre è la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. A Cividate al Piano, nella chiesa parrocchiale, il direttore dell’Ufficio per la pastorale della salute don Alberto Monaci ha celebrato, con il parroco di Cividate don Andrea Lorenzi, una messa in ricordo di tutte le vittime di incidenti stradali, a cui è seguito un pranzo conviviale con l’Associazione dei familiari.