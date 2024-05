L’addio di Blubasket non ferma il progetto del centro sportivo

«Per noi non cambia niente, procediamo per la nostra strada. L’obiettivo è attirare investimenti privati per la realizzazione di nuovi impianti sportivi in quella parte della città». Il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini interviene così a seguito della notizia del trasferimento da Treviglio a Orzinuovi, nel Bresciano, della società cestistica Blubasket.

Il progetto

La società, lo scorso febbraio, per voce del suo presidente Stefano Mascio, aveva annunciato la decisione di realizzare a Caravaggio, e non più a Treviglio come inizialmente previsto, un nuovo palazzetto dello sport da 8mila posti dove svolgere gli allenamenti e disputare le sue partite casalinghe. Un progetto da 25 milioni di euro che era stato accolto positivamente dall’amministrazione comunale per l’indotto che avrebbe portato alla città, anche nell’ottica di un suo utilizzo come luogo per lo svolgimento di concerti musicali o spettacoli di un certo livello (questi tipo di luogo manca, al momento, a Caravaggio). Ma ora, dopo la notizia del trasferimento nel Bresciano della Blubasket, la domanda è la seguente: questo progetto verrà confermato? Interrogata in merito, la società cestistica ieri (giovedì 30 maggio) non ha voluto rilasciare alcun commento. I piani dell’amministrazione comunale, comunque, come evidenziato da Bolandrini, non cambieranno. L’area su cui era stata prevista la costruzione del nuovo palazzetto si trova in un punto strategico: fra la zona commerciale denominata Area Zeta e la circonvallazione ovest, ben collegata, quindi, alla provinciale 11 e la casello dell’autostrada Brebemi.

Gli scenari futuri