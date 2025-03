Ladri in fuga inseguiti dalla Polizia, l’auto si ribalta: fermati

Ladri in fuga con auto ribaltata venerdì sera a Brignano Gera d’Adda . L’allarme al 112 è arrivato verso le 19.30 da alcuni residenti di via Padre Tobia Corna, tra i civici 11 e 37, che hanno visto delle persone scavalcare una recinzione: alcuni hanno anche parlato di colpi d’arma da fuoco, altri non li hanno menzionati.

I ladri in fuga a piedi sono poi saliti su un’auto e sono partiti a tutta velocità, tallonati dall’auto della Polizia, e si sono ribaltati su un cordolo all’altezza del civico 25, di fronte a una villa. Non sono rimasti feriti e sono stati fermati dagli agenti e portati in questura. Per mettere in sicurezza l’auto ribaltata sono intervenuti i Vigili del fuoco di Trevigli o. In manette sono finiti cinque sudamericani, tre presi subito e due in un secondo momento nei campi. Sul posto anche il sindaco Marco Bonardi.