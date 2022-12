Malore a 34 anni, Bolgare sotto choc: addio all’assessore Dossena

Un malore improvviso lo ha colto venerdì sera (2 dicembre) nella sua casa e a distanza di poche ore il suo cuore si è fermato. È morto così, a soli 34 anni, Daniel Dossena, assessore del Comune di Bolgare e da anni impegnato nella Lega . Dossena si è spento nella giornata di sabato 3 dicembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato portato d’urgenza. La sua morte ha lasciato tutti nell’incredulità . Era l’assessore comunale più giovane del suo paese, impegnato anche nella Protezione civile come volontario. Daniel era papà di due bambini, uno di 8 mesi e l’altro di 4 anni. Era responsabile vendite alla «Laura Catering srl» di Carobbio . E da anni era impegnato in politica, nella Lega: dopo un mandato come capogruppo di maggioranza tra il 2014 e il 2019, era diventato assessore del Comune di Bolgare, titolare delle deleghe ad Ambiente, Commercio, Agricoltura e Informazione. Era stato segretario della Lega di Bolgare fino alla scorsa estate.