Malore in auto a Boltiere, donna salvata dai carabinieri e dal 118

Due carabinieri della Tenenza di Zingonia, impegnati nel servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno tratto in salvo una donna colta da malore mentre si trovava a bordo della propria auto a Boltiere.

L’episodi risale alla mattinata di giovedì 19 settembre. I militari, passando nelle vicinanze del Comune di Boltiere, hanno notato un’auto ferma sulla carreggiata. Subito si sono avvicinati al veicolo e hanno visto al posto di guida una donna in stato di incoscienza. Dopo aver tentato di destare la donna battendo con le mani sul finestrino dell’auto, chiusa dall’interno, i militari hanno infranto il lunotto laterale e nel frattempo hanno allertato il 118.

Constatate le gravi difficoltà respiratorie della donna, accasciatasi su un lato con la cintura di sicurezza allacciata che le comprimeva la cassa toracica, l’hanno liberata ponendole il capo in posizione favorevole. I soccorritori del 118 hanno poi estratto dall’abitacolo la donna, che nel frattempo mostrava i primissimi segni di ripresa: è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Zingonia, per poi essere dimessa il giorno successivo. Senza quell’intervento la donna avrebbe seriamente rischiato di morire.