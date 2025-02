Martinengo, spacciatore inseguito: recuperata la droga, è caccia al fuggitivo

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 febbraio, i carabinieri della Stazione di Martinengo hanno individuato in via Ticino una persona sospetta che, alla vista dei militari, si è dato immediatamente alla fuga a piedi.

Immediato è scattato l’inseguimento: durante la fuga l’uomo si è disfatto di un sacchetto, successivamente recuperato dai carabinieri, al cui interno sono stati rinvenuti 55 involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di 41 grammi.

Nonostante le ricerche, il sospetto è riuscito a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, l’area in cui si è verificato l’episodio è parzialmente coperta da telecamere e le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, sono già in corso per risalire all’identità del fuggitivo.