Maxi furto di iPhone da oltre 32mila euro: in azione in quattro

Sono 105 gli iPhone ricondizionati rubati nella notte tra domenica e lunedì negli uffici della «HK Trading srl» di Treviglio, da quattro persone che hanno portato via un pacco contenente gli apparecchi, desistento dal proseguire l’incursione perché messi in fuga dal sistema d’allarme con fumogeno. Ha un valore commerciale di 32.300 euro il materiale sottratto, contenuto in una pacco che la ditta avrebbe spedito lunedì mattina a un cliente all’estero. L’episodio si è verificato 37 minuti dopo la mezzanotte di domenica, come registrato dal sistema di videosrveglianza. Si nota l’arrivo di un’Audi A4 station wagon scura che si posiziona davanti all’ufficio di via Baslini 16. Dall’auto scendono quattro soggetti con il volto coperto da passamontagna e in testa cappucci di felpa: tre hanno anche una torcia.