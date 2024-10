«Maxi incidente in galleria», ma è un’esercitazione. L’emergenza simulata sulla Brebemi - Foto

Un’esercitazione con l’obiettivo di potenziare e verificare l’efficacia e tempestività del servizio di emergenza , ottimizzando il coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nella gestione delle criticità che si sviluppano in caso di incidente in galleria.

Il commento del prefetto

«Un’esperienza fondamentale - spiega il prefetto Luca Rotondi - per testare e migliorare le tempistiche di intervento, i flussi della comunicazione tra i vari enti coinvolti e, in definitiva, garantire i soccorsi e la necessaria sicurezza della circolazione anche in caso di grave incidente. Ringrazio quanti hanno collaborato, dedicando questa domenica all’attività esercitativa e A35 Brebemi e Aleatica per l’impegno nel mantenere elevati standard di sicurezza e preparazione, tutelando la salute e l’incolumità dei propri utenti, in caso di emergenze reali».