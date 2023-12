Minacce, aggressioni e risse: sospesa la licenza a un bar di Treviglio

Il Questore di Bergamo, Stanislao Schimera, ha emesso un decreto di sospensione della licenza (ex. art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per la durata di 15 giorni nei confronti di un bar di via Vittorio Veneto a Treviglio, nei pressi della stazione ferroviaria. Il provvedimento è stato notificato nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre.