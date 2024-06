Minacce e percosse alla compagna, uomo di 38 anni agli arresti domiciliari

Un uomo di 38 anni, residente nella bassa bergamasca, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Caravaggio per maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono alla nottata del 18 giugno, quando a seguito dell’ennesima lite, rientrato a casa ubriaco, ha insultato, minacciato con un coltello e percosso la compagna convivente di 42 anni, provocandole traumi e una prognosi di venti giorni.

Allertata dalla centrale operativa dei carabinieri di Treviglio, una pattuglia della stazione di Caravaggio è intervenuta e i militari sono entrati nell’abitazione. Qui, riscontrate le dichiarazioni della donna e notando dei lividi sul suo corpo, hanno accompagnato l’uomo in caserma dove è stato dichiarato in arresto, prima di essere condotto in carcere a Bergamo.