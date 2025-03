Minore arrestato per spaccio a Romano, aveva già aggredito un giovane con un coltello

Il minore alla vista dei carabinieri ha avuto un atteggiamento strano che li ha insospettiti e indotti a fare un controllo. Il giovane ha subito tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti cocaina e hashish . Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di altre dosi di droga, due telefoni cellulari , del denaro in banconote di piccolo taglio e una lametta artigianale occultata nella cover di uno dei dispositivi.

Arrestato per detenzione di droga, è stato condotto al centro pronta accoglienza dell’Istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano. Il giudice per le Indagini preliminari ne ha convalidato l’arresto e gli ha applicato la misura cautelare del collocamento in comunità.