Cronaca / Pianura
Sabato 30 Agosto 2025

Morto don Basilio Gavazzeni, una vita in difesa degli ultimi

IL LUTTO. Originario di Verdello ha trascorso gran parte della sua vita a Matera. Presidente Fondazione Lucana Antiusura. Lunedì 1 settembre i funerali.

Padre Basilio Gavazzeni in una foto d’archivio
Padre Basilio Gavazzeni in una foto d’archivio

Una vita a fianco degli ultimi opponendosi con fermezza al dramma dell’usura e della dipendenza dal gioco d’azzardo: è morto padre Basilio Gavazzeni. Lo annuncia la diocesi di Matera-Irsina. Nato a Verdello il 7 luglio 1945 e ordinato sacerdote nel 1971, padre Basilio ha trascorso gran parte della sua vita a Matera, dove ha svolto il suo ministero come parroco della comunità di Sant’Agnese e amministratore della parrocchia del Santissimo Crocifisso fino al 30 settembre 2020.

L’impegno contro usura e gioco d’azzardo

Negli ultimi anni ha guidato la Fondazione Lucana Antiusura «Mons. Vincenzo Cavalla», di cui era presidente del consiglio di amministrazione. Missionario monfortano, ha speso la sua vita sacerdotale in difesa degli ultimi, opponendosi con fermezza ai drammi dell’usura e della dipendenza dal gioco d’azzardo, che ha denunciato con forza e chiarezza, senza mai risparmiarsi. Il suo impegno lo ha «esposto anche a minacce e intimidazioni, che non hanno mai piegato la sua fede né il suo servizio. Uomo dal carattere schietto e diretto, padre Basilio ha saputo unire rigore e profonda umanità, lasciando un segno indelebile nella comunità ecclesiale e civile della città», ricorda la diocesi. I funerali saranno celebrati lunedì 1 settembre nella parrocchia di Santa Agnese in Matera, comunità che lo ha visto per decenni pastore e guida spirituale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdello
Irsina
Matera
Sociale
Morte
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Santa Agnese