Morto sul cantiere, mercoledì l’ultimo saluto a Pelucchi

È «tornata a casa» la salma di Daniel Pelucchi, l’operaio di 42 anni morto lo scorso 25 giugno dopo un incidente in un cantiere di Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano. È stata restituita alla famiglia dopo essere rimasta a disposizione degli inquirenti, impegnati a cercare di ricostruire le esatte cause del decesso: dato che l’autopsia non ha permesso di sciogliere i dubbi sulla causa della sua morte – l’ipotesi è che sia stato folgorato, ma i medici, pur avendo ravvisato diversi elementi che farebbero propendere per una scossa letale, non avrebbero escluso a priori altre possibili cause –, il pubblico ministero Emma Vittorio ha disposto, oltre al sequestro dell’intero cantiere, anche la nomina di un anatomopatologo dell’Istituto di Medicina legale di Milano.

Quella mattina Pelucchi, comproprietario insieme al fratello di una ditta legata al mondo dell’edilizia, stava operando all’interno di un complesso in costruzione quando è stato ritrovato da alcuni colleghi accasciato sul tetto della struttura, dopo che pochi minuti prima era sceso per dissetarsi. Vicino a lui alcune pulsantiere elettriche per movimentare attrezzi meccanici. Disperata la chiamata ai soccorsi: il 42enne è stato portato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano.

Ora, dopo giorni di attesa, il nulla osta è arrivato ed è stata allestita la camera ardente alla Casa del commiato di via XX Settembre a Treviglio. Amici e conoscenti, in questi giorni, stanno facendo avanti indietro per dare l’ultimo saluto al loro «Dan» e per stringersi alla famiglia. I funerali, invece, saranno celebrati domani - mercoledì 8 luglio - alle 15 nella parrocchiale di Mozzanica, paese dove viveva.

La camera ardente a Treviglio

«È una tragedia – hanno raccontato alcuni amici, visibilmente scossi –, non è possibile morire in questo modo mentre si lavora». Parole che restituiscono lo sgomento di un’intera comunità. Tra i messaggi di cordoglio anche quello di un’amica, che ha ricordato i familiari più stretti di Daniel: «Il nostro pensiero va alla moglie e ai due figli, che dovranno crescere senza un padre». Dello stesso avviso una coppia di amici: «Svegliarsi ogni mattina e non vedere più il loro papà deve essere straziante».