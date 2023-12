Muore a 24 anni a Spirano: una settimana fa i dolori alla schiena, poi il tracollo

«Infezione fulminante»

Il funerale sarà celebrato solo sabato 30 dicembre, alle 9,30, nella chiesa parrocchiale del paese. È stato infatti necessario attendere l’esecuzione dell’autopsia sul corpo del ventiquattrenne, effettuata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per accertare le causa del decesso, in merito al quale i famigliari attendono ancora chiarimenti. L’ipotesi al momento ritenuta più attendibile è quella di un’infezione. Dal giorno dell’allestimento della camera ardente nell’abitazione dove Filippo viveva, in via Milano 7, è stato continuo il via vai di famigliari e amici, non solo di Spirano, dove tutta la comunità è in lutto per la tragedia, ma anche dei paesi limitrofi, dove il ventiquattrenne era molto conosciuto: «Io non so dire veramente quante persone conoscesse – afferma con il dolore nel cuore ma un sorriso in viso la fidanzata Rachele –, in ogni paese dove andava salutava qualcuno. Era amico di tutti e aveva un sorriso per tutti».