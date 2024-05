Muore a 79 anni nella casa in fiamme

Ad accorgersi dell’incendio in atto sono stati i vicini di casa, che hanno visto il fumo fuoriuscire dall’appartamento al secondo piano e levarsi verso il cielo. Alcuni di loro hanno cercato di sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione, chiusa dall’interno. Altri, scavalcando le barriere, sono riusciti a raggiungere il balcone dell’appartamento in fiamme e hanno cercato di entrare forzando la portafinestra, ma il fumo era troppo denso e le fiamme avvolgevano già gli arredi della sala da pranzo. Ogni tentativo di prestare soccorso in tempo, quindi, si è rivelato purtroppo vano e per Giuseppe Sardella, 79 anni, non c’è stato niente da fare. È morto all’interno della sua abitazione in fiamme, nonostante i tentativi di rianimarlo messi in atto dai soccorritori di Areu, dopo che i vigili del fuoco erano riusciti a portarlo all’esterno della casa, sul pianerottolo.

I tentativi dei vicini di salvarlo

La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 30 maggio intorno alle 21,30 in viale Oleandri a Verdellino, nella Torre C del complesso denominato Le Quattro Torri, dove tra l’altro sono in corso lavori di riqualificazione energetica e l’edificio è circondato da ponteggi. Otto piani, trentasei appartamenti. Alcuni residenti si sono accorti che da un alloggio al secondo piano fuoriusciva fumo e hanno dato l’allarme, allertando i vigili del fuoco. Nel giro di pochi minuti si è scatenato il panico: diversi condomini sono usciti gridando aiuto e si sono rifugiati nel cortile. Altri hanno tentato di prestare soccorso a Giuseppe Sardella, imprigionato all’interno dell’appartamento in fiamme. Alcuni residenti, utilizzando dei tubi metallici prelevati dal cantiere condominiale, sono riusciti a creare un piccolo varco nella porta blindata, sufficiente a introdurre un manicotto antincendio, che poi hanno azionato. Altri si sono avventurati scavalcando le barriere dei balconi vicini, fino a raggiungere quello di Sardella. Lì hanno forzato una porta finestra con l’intenzione di entrare a prestare soccorso al’anziano: «Ma quando abbiamo aperto – è la testimonianza di uno di loro – siamo stati investiti da una coltre di fumo denso ed è stato impossibile per noi addentrarci nella casa. Le fiamme avvolgevano una parte della sala da pranzo». L’unica cosa che hanno potuto fare è stata introdurre dalla porta finestra un altro manicotto antincendio e azionarlo. Tre di loro sono rimasti intossicati, in maniera non grave: due sono stati portati al policlinico San Marco di Zingonia per le cure del caso.