«Muro di fumo e fiamme sul pianerottolo»: è doloso l’incendio nel palazzo a Dalmine

«Ho aperto la porta di casa e mi sono trovata davanti un muro di fumo e fiamme: d’istinto l’ho richiusa e ho aspettato. Appena è stato possibile, ho preso in braccio il mio Stitch (un chihuahua marrone, ndr) e sono scesa in strada. È stato un inferno, anche se sono anni ormai che in questa palazzina siamo in balìa del degrado». La signora Angela vive da dieci anni sullo stesso pianerottolo al primo dei cinque piani di questa palazzina al 37 di via Verdi, dove mercoledì sera (28 settembre), attorno alle 23,30, è scoppiato un incendio che ha rapidamente saturato con il fumo la tromba delle scale: 13 inquilini sono rimasti intossicati per aver respirato il fumo, tutti in maniera lieve (giovedì erano già rientrati nelle loro case), tranne una donna di 78 anni che abita al quarto piano e che è stata trattenuta in ospedale .