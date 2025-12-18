Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 18 Dicembre 2025

Naaeba, più segnalazioni e controlli: cresce la tutela del territorio

I DATI. Nel 2025 il nucleo ambientale della polizia locale della Bassa Bergamasca orientale ha registrato 127 segnalazioni e 152 interventi, con risultati concreti su ambiente, benessere animale e decoro urbano.

Un presidio sempre più efficace per la tutela del territorio, dell’ambiente e del benessere animale. Il Naaeba, Nucleo accertamenti ambientali e benessere animali della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale, chiude il 2025 con numeri in crescita che raccontano un’attività intensa e sempre più riconosciuta dai cittadini: 127 segnalazioni ricevute e 152 interventi effettuati nel corso dell’anno.

I dati mostrano un impegno a tutto campo. L’ambiente resta l’ambito principale, con 77 interventi, seguito dal decoro urbano e dal disturbo della quiete pubblica (24), dal benessere animale (16), dall’edilizia (6) e dalle attività produttive (4). Sul fronte della legalità, il bilancio registra la rimozione di 13 veicoli abbandonati, l’accertamento di 13 reati – 8 per abusi edilizi e 5 ambientali – e l’emissione di 103 sanzioni amministrative. In particolare, 73 riguardano violazioni in materia di rifiuti, 16 le attività commerciali e produttive e 14 episodi legati al decoro urbano, ad atti osceni o a manifesta ubriachezza.

Determinante anche il supporto tecnologico: nel 2025 sono state installate 160 fototrappole, strumenti fondamentali per il contrasto agli illeciti ambientali. L’aumento delle segnalazioni viene letto come un segnale positivo, indice di fiducia e di una crescente partecipazione attiva della popolazione.

«I risultati ottenuti dal Naaeba dimostrano quanto sia strategico investire in nuclei specializzati della polizia locale – commenta il sindaco di Romano di Lombardia, Gianfranco Gafforelli –. È un lavoro silenzioso ma fondamentale per tutelare ambiente, benessere animale e qualità della vita. La collaborazione dei cittadini è il segnale più forte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Ambiente
inquinamento
Risorse naturali
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Gianfranco Gafforelli
Polizia Locale