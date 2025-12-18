Naaeba, più segnalazioni e controlli: cresce la tutela del territorio

Un presidio sempre più efficace per la tutela del territorio, dell’ambiente e del benessere animale. Il Naaeba, Nucleo accertamenti ambientali e benessere animali della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale, chiude il 2025 con numeri in crescita che raccontano un’attività intensa e sempre più riconosciuta dai cittadini: 127 segnalazioni ricevute e 152 interventi effettuati nel corso dell’anno.

I dati mostrano un impegno a tutto campo. L’ambiente resta l’ambito principale, con 77 interventi, seguito dal decoro urbano e dal disturbo della quiete pubblica (24), dal benessere animale (16), dall’edilizia (6) e dalle attività produttive (4). Sul fronte della legalità, il bilancio registra la rimozione di 13 veicoli abbandonati, l’accertamento di 13 reati – 8 per abusi edilizi e 5 ambientali – e l’emissione di 103 sanzioni amministrative. In particolare, 73 riguardano violazioni in materia di rifiuti, 16 le attività commerciali e produttive e 14 episodi legati al decoro urbano, ad atti osceni o a manifesta ubriachezza.

Determinante anche il supporto tecnologico: nel 2025 sono state installate 160 fototrappole, strumenti fondamentali per il contrasto agli illeciti ambientali. L’aumento delle segnalazioni viene letto come un segnale positivo, indice di fiducia e di una crescente partecipazione attiva della popolazione.