Nei campi il cartello: «Droga, per di qua»

L’indicazione di un pusher o un atto di denuncia di un residente del posto? In questi due modi si potrebbe interpretare la comparsa a Verdellino, all’inizio di una traversa sterrata di via Osio Sotto, di uno schermo da computer impolverato su cui è stata segnata la parola «droga», e sotto una freccia indicante la direzione che bisognerebbe seguire per arrivare, appunto, a dove poter acquistare sostanze stupefacenti. Proseguendo lungo questa strada si raggiunge un crocevia in mezzo a campi di grano quindi lontano da occhi indiscreti.