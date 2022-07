Nel Parco del Serio un punto di ristoro con street food

A volte viene voglia o anche necessità di un ghiacciolo o di un’acqua fresca nella canicola estiva, o di un panino nella pausa pranzo, o di una sosta nella solitaria passeggiata lungo il Serio. Ecco dunque il veicolo per alimenti e bevande. «È un qualcosa in più per la nostra estate a Grassobbio. Un punto ristoro del tipo street food nel Parco del Serio, previsto nel programma elettorale, lo realizziamo in modalità adeguate al momento in cui viviamo, tenendo conto del decorso della pandemia»: così il sindaco Manuel Bentoglio annuncia il prossimo insediamento di un furgone per alimenti e bibite nel parco del Serio vicino all’area giochi dei bambini.